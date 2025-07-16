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Израиль

Партия ШАС сообщила о выходе из правительства, но не из коалиции

ШАС
Кнессет
Коалиция
Правительство
время публикации: 16 июля 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 18:28
Партия ШАС сообщила о выходе из правительства, но не из коалиции
Yonatan Sindel/Flash90

Совет мудрецов Торы единогласно принял решение о выходе партии ШАС из правительства, при этом депутаты останутся в коалиции и не поддержат предложение о вотуме недоверия правительству.

Это решение было принято на фоне кризиса вокруг закона о призыве. Ранее правительство и коалицию покинула "Яадут а-Тора".

Ранее министр по делам религий от партии ШАС Михаэль Малкиэли заявлял, что партия не стремится к развалу коалиции. "Мы не присоединяемся к левому лагерю. Есть три месяца для продолжения переговоров. ШАС бережет Нетаниягу больше, чем "Ликуд" бережет Нетаниягу. Однако мы не можем оставаться в правительстве, в то время как учащиеся йешив, которых мы называем "Железным куполом" еврейского народа ходят в наручниках как последние уголовники", – сказал министр по делам религий в интервью "Кан Бет".

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