Партия ШАС сообщила о выходе из правительства, но не из коалиции

Совет мудрецов Торы единогласно принял решение о выходе партии ШАС из правительства, при этом депутаты останутся в коалиции и не поддержат предложение о вотуме недоверия правительству.

Это решение было принято на фоне кризиса вокруг закона о призыве. Ранее правительство и коалицию покинула "Яадут а-Тора".

Ранее министр по делам религий от партии ШАС Михаэль Малкиэли заявлял, что партия не стремится к развалу коалиции. "Мы не присоединяемся к левому лагерю. Есть три месяца для продолжения переговоров. ШАС бережет Нетаниягу больше, чем "Ликуд" бережет Нетаниягу. Однако мы не можем оставаться в правительстве, в то время как учащиеся йешив, которых мы называем "Железным куполом" еврейского народа ходят в наручниках как последние уголовники", – сказал министр по делам религий в интервью "Кан Бет".