ЦАХАЛ атаковал Генштаб сирийской армии и президентский дворец в Дамаске

По данным министерства здравоохранения Сирии, в результате авиаударов ЦАХАЛа по целям в Дамаске погиб один человек и 18 были ранены. Сирийские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ продолжает атаковать военные и правительственные объекты в столице и за ее пределами.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после серии ночных атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал дополнительно усилить сбор разведывательных данных для усиления ударов. Он также распорядился о переброске дополнительных подразделений в распоряжение штаба Северного военного округа, чтобы увеличить темпы атаки и остановить нападения на друзов в Сирии. В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ привержен союзу с братьями-друзами и в рамках этого атакует цели по всей Сирии, чтобы защитить друзов в ас-Суэйде, друзских горах и везде, где потребуется.

Сектор 210-й дивизии будет усилен дополнительными подразделениями в пограничном районе и на позициях в буферной зоне. ЦАХАЛ подчеркивает, что бесконтрольный переход через границу в Сирию подвергает опасности друзов и израильских военнослужащих, и должен быть немедленно прекращен.

Между тем, к настоящему моменту в Сирию проникли уже сотни (в некоторых источниках говорят о тысячах) израильских друзов, многие из них вооружены. Сообщается также, что автобусы с желающими помочь сирийским друзам израильскими гражданами из друзской общины едут в направлении Голанских высот со всего Израиля.

На юго-западе Сирии, несмотря на заявления властей о достижении прекращения огня, продолжаются бои друзских ополченцев против правительственных войск и бедуинских боевиков, наступающих на их позиции в провинции ас-Суэйда.

По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, число погибших превысило 300 человек. В результате военных действий погиб 71 житель провинции, среди убитых женщины и дети. SOHR сообщает, что по меньшей мере 21 мирный житель, в том числе женщины, были казнены правительственными войсками. Сообщается также о мародерстве. По жилым кварталам ведется артиллерийский и минометный огонь.

В самой ас-Суэйде и на западе провинции отключено электричество, в связи с чем город также остался без водоснабжения. Затруднено поступление продовольствия. Большинство магазинов закрыты из страха перед мародерами.

11-й канал израильского телевидения показал видеобращение жительницы друзской деревни в Сирии: "Мы все готовы вступить в ЦАХАЛ. Нас вырезают так, как вырезали вас 7 октября. Мы умоляем ЦАХАЛ вмешаться, пока нас всех не вырезали".

Отметим, что канцелярия президента Сирии Ахмада аш-Шараа выступила с осуждением нападений на друзов, в которых участвуют и подчиняющиеся главе государства армейские подразделения:"Эти действия незаконны, и ответственные будут отданы под суд. Мы обещаем жителям ас-Суэйды, что их права будут соблюдаться".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен ударами Израиля по Сирии. "Мы ведем переговоры со всеми сторонами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились", – добавил он. Ранее израильские СМИ сообщали, что Вашингтон обратился к Иерусалиму с просьбой прекратить нанесение ударов в Сирии.