ЦАХАЛ: мы атаковали Генштаб сирийской армии и президентский дворец в Дамаске. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс Генерального штаба сирийского режима в Сирии. Из комплекса Генштаба командиры сирийского режима управляют боевыми действиями и отправляют войска в район ас-Суэйды.

Кроме того, была атакована военная цель в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями против друзского гражданского населения на юге Сирии и в соответствии с указаниями политического руководства атакует в данном районе и готов к различным сценариям.