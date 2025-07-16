ЦАХАЛ: мы атаковали Генштаб сирийской армии и президентский дворец в Дамаске. Видео
время публикации: 16 июля 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:41
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс Генерального штаба сирийского режима в Сирии. Из комплекса Генштаба командиры сирийского режима управляют боевыми действиями и отправляют войска в район ас-Суэйды.
Кроме того, была атакована военная цель в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске.
В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями против друзского гражданского населения на юге Сирии и в соответствии с указаниями политического руководства атакует в данном районе и готов к различным сценариям.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025