ЦАХАЛ перебрасывает дополнительные силы к сирийской границе, тысячи друзов прорвались в Сирию

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что после серии ночных атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал дополнительно усилить сбор разведывательных данных для усиления ударов.

Он также распорядился о переброске дополнительных подразделений в распоряжение штаба Северного военного округа, чтобы увеличить темпы атаки и остановить нападения на друзов в Сирии.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ привержен союзу с братьями-друзами и в рамках этого атакует цели по всей Сирии, чтобы защитить друзов в ас-Суэйде, друзских горах и везде, где потребуется.

Сектор 210-й дивизии будет усилен дополнительными подразделениями в пограничном районе и на позициях в буферной зоне. ЦАХАЛ подчеркивает, что бесконтрольный переход через границу в Сирию подвергает опасности друзов и израильских военнослужащих, и должен быть немедленно прекращен.

Между тем, к настоящему моменту в Сирию проникли уже сотни (в некоторых источниках говорят о тысячах) израильских друзов, многие из них вооружены. Сообщается также, что автобусы с желающими помочь сирийским друзам израильскими гражданами из друзской общины едут в направлении Голанских высот со всего Израиля.