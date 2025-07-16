В районе горы Мирон возле Цфата прошли масштабные поиски пропавших без вести

После появления новой информации, которая может пролить свет на судьбу нескольких пропавших без вести в районе Цфата, включая маленькую Айманут Касао, кинологическое подразделение вместе с сотрудниками полиции Цфата провели специальную поисковую операцию в районе горы Мирон.

Операция проводилась с особым упором на пещеры и различные укрытия, сообщает "Кикар". В поисках участвовали родственники пропавших без вести, проверялись ямы, непроходимые заросли, тайники и другие места.

В Цфате таинственно исчезли девятилетняя Айманут Касао, которую в последний раз видели 25 февраля 2024 года, 28-летний Давид Исраэль Фадида, которого в последний раз видели 15 октября 2024 года.

Ранее в Цфате пропали 60-летний Рафаэль Хаим Хадад, которого в последний раз видели 18 ноября 2022 года, 37-летний Моше Эйловиц (18 мая 2019 года) и 16-летний Авраам Моше Клинерман (25.03.2022).

Кинологическое подразделение обращается ко всем, кто знает любую информацию, способную помочь установить местонахождение пропавших или помочь в их поиске, связаться с ними по телефону 0544876709.