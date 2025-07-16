Тайный агент полиции помог арестовать десятки подозреваемых в торговле оружием и наркотиками

Разрешена к публикации информация о переводе в открытую фазу крупной полицейской операции против торговцев оружием и наркотиками по всей стране: задействованный полицией в самом сердце организованной преступной группировки тайный агент "Эль Чапо" помог арестовать десятки высокопоставленных преступников.

В течение полгода центральное подразделение полиции Тель-авивского округа использовало тайного агента, который в прошлом занимался преступной деятельностью и решил сменить сторону. Он был завербован для работы против высокопоставленных членов преступных организаций, занимающихся торговлей оружием и наркотиками по всей стране.

Благодаря его помощи удалось провести десятки сделок по приобретению оружия и наркотиков: на базе этих задокументированных сделок будут предъявлены обвинения торговцам.

В среду утром расследование было переведено в открытую фазу, десятки сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ провели обыски и аресты в домах десятков подозреваемых по всей стране, 29 человек были арестованы. В течение года были предъявлены обвинения еще 33 центральным подозреваемым, включая торговцев оружием и наркотиками, а также наемных убийц.

Суд запретил публикацию любой информации, которая может привести к идентификации тайного агента полиции.