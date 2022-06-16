adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 31°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
25 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.454 ₪ 3.622 ₪
Иерусалим:
17 - 31°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
25 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Подготовка к выборам: политики ведут переговоры и формируют союзы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Подготовка к выборам: политики ведут переговоры и формируют союзы
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Депутат Кнессета Нир Обрах ("Ямина") продолжает переговоры с представителями "Ликуда". В главной оппозиционной партии намерены прийти к тому, что в окружении Биньямина Нетаниягу называют "взаимопониманием" с Орбахом, до 22 июня, когда оппозиция планирует вынести на голосование в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета.

    Как сообщил телеканал "Кешет", в рамках переговоров достигнуто соглашение, согласно которому Орбах получит второе из трех отведенных для бронирования мест в списке "Ликуда". Это означает, что недавний соратник Нафтали Беннета займет 19-е место в списке "Ликуда". Ему также обещан пост министра в правительстве, если его сформирует Нетаниягу. Орбах заявил, что заинтересован в должности министра просвещения. В "Ликуде" считают это требование чрезмерным и готовы предложить ему министерство по делам поселенчества. Переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни. Отмечается, что если соглашение будет достигнуто, то его не оформят письменно, так как закон запрещает предлагать должности депутату Кнессета, чтобы повлиять на его голосование. В "Ликуде" и в окружении Орбаха опровергают утверждения о переговорах.

    adv_11 incontent_1

    Дилемма, перед которой находится Орбах, двойная. Помимо того, что он не уверен в искренности намерений "Ликуда" выполнить соглашение, депутат понимает, что если коалиция рухнет из-за его голосования, премьер-министром на весь переходный период станет лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. Как пишет "Исраэль а-Йом", именно на это обращал внимание премьер-министр Нафтали Беннет в ходе последней неудачной встречи с Орбахом. "Подумай, что ты делаешь: во время визита в Израиль президента США главой правительства будет Яир Лапид", – якобы сказал Беннет Орбаху. Это не произвело на депутата особого впечатления.

    adv_12 m_ar_1

    Итоги голосования по закону о роспуске Кнессета зависят не только от Нира Орбаха. Несмотря на разногласия с министром транспорта Мейрав Михаэли ("Авода"), депутат Кнессета Михаэль Битон ("Кахоль Лаван") заявил в интервью "Кан Бет", что продолжит голосовать с коалицией всякий раз, когда коалиции будет угрожать опасность.

    В "Ликуде" до сих пор не приняли окончательного решения, выносить ли законопроект о роспуске Кнессета на голосование. Речь идет о частном законопроекте, и провал голосования означает, что вновь вынести законопроект на рассмотрение можно будет лишь через шесть месяцев. Поэтому закон будет вынесен "Ликудом" на рассмотрение лишь в том случае, если будут убеждены, что у них есть большинство.

    adv_13 incontent_2

    В настоящий момент в коалиции убеждены, что Мазен Ранаем (РААМ) и Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) не подадут в отставку из Кнессета. Ринауи-Зуаби заявила накануне, что не намерена покидать Кнессет, но вряд ли будет баллотироваться на будущих выборах. Ранаем хранит молчание. Однако глава РААМ Мансур Аббас сказал накануне: "Сейчас каждый делает то, что считает правильным, и ни у кого нет влияния на других".

    adv_14 m_ar_2

    Тем временем, оппозиция продолжает одерживать победы на голосованиях в Кнессете. Поздно вечером 15 июня Кнессет отклонил предложение об отмене пошлин на мед и яйца. Оппозиция провалила это голосование несмотря на то, что было достигнуто соглашение между представителями сельскохозяйственного лобби и правительством. В нынешней политической ситуации оппозиция имеет возможность провалить почти любое предложение коалиции.

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Июня 2022
    Политический тупик: коалиция не функционирует, оппозиция не может привести к выборам
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:45 В Израиле подтвержден шестой случай оспы обезьян
    12:27 Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 38 тысяч зараженных, индекс 1,37
    11:32 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 113-й день войны
    11:04 Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с визитом в Киев
    10:56 Выход воздуха из пузыря хайтека: израильские стартапы начали сокращать штат
    09:53 СМИ: глава подразделения охраны КСИР подозревается в измене
    09:25 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 113-й день войны
    09:09 СМИ: под Харьковом в российский плен попали два американских добровольца
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5