Подготовка к выборам: политики ведут переговоры и формируют союзы

Депутат Кнессета Нир Обрах ("Ямина") продолжает переговоры с представителями "Ликуда". В главной оппозиционной партии намерены прийти к тому, что в окружении Биньямина Нетаниягу называют "взаимопониманием" с Орбахом, до 22 июня, когда оппозиция планирует вынести на голосование в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета.

Как сообщил телеканал "Кешет", в рамках переговоров достигнуто соглашение, согласно которому Орбах получит второе из трех отведенных для бронирования мест в списке "Ликуда". Это означает, что недавний соратник Нафтали Беннета займет 19-е место в списке "Ликуда". Ему также обещан пост министра в правительстве, если его сформирует Нетаниягу. Орбах заявил, что заинтересован в должности министра просвещения. В "Ликуде" считают это требование чрезмерным и готовы предложить ему министерство по делам поселенчества. Переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни. Отмечается, что если соглашение будет достигнуто, то его не оформят письменно, так как закон запрещает предлагать должности депутату Кнессета, чтобы повлиять на его голосование. В "Ликуде" и в окружении Орбаха опровергают утверждения о переговорах.

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Дилемма, перед которой находится Орбах, двойная. Помимо того, что он не уверен в искренности намерений "Ликуда" выполнить соглашение, депутат понимает, что если коалиция рухнет из-за его голосования, премьер-министром на весь переходный период станет лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. Как пишет "Исраэль а-Йом", именно на это обращал внимание премьер-министр Нафтали Беннет в ходе последней неудачной встречи с Орбахом. "Подумай, что ты делаешь: во время визита в Израиль президента США главой правительства будет Яир Лапид", – якобы сказал Беннет Орбаху. Это не произвело на депутата особого впечатления.

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Итоги голосования по закону о роспуске Кнессета зависят не только от Нира Орбаха. Несмотря на разногласия с министром транспорта Мейрав Михаэли ("Авода"), депутат Кнессета Михаэль Битон ("Кахоль Лаван") заявил в интервью "Кан Бет", что продолжит голосовать с коалицией всякий раз, когда коалиции будет угрожать опасность.

В "Ликуде" до сих пор не приняли окончательного решения, выносить ли законопроект о роспуске Кнессета на голосование. Речь идет о частном законопроекте, и провал голосования означает, что вновь вынести законопроект на рассмотрение можно будет лишь через шесть месяцев. Поэтому закон будет вынесен "Ликудом" на рассмотрение лишь в том случае, если будут убеждены, что у них есть большинство.

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В настоящий момент в коалиции убеждены, что Мазен Ранаем (РААМ) и Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) не подадут в отставку из Кнессета. Ринауи-Зуаби заявила накануне, что не намерена покидать Кнессет, но вряд ли будет баллотироваться на будущих выборах. Ранаем хранит молчание. Однако глава РААМ Мансур Аббас сказал накануне: "Сейчас каждый делает то, что считает правильным, и ни у кого нет влияния на других".

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Тем временем, оппозиция продолжает одерживать победы на голосованиях в Кнессете. Поздно вечером 15 июня Кнессет отклонил предложение об отмене пошлин на мед и яйца. Оппозиция провалила это голосование несмотря на то, что было достигнуто соглашение между представителями сельскохозяйственного лобби и правительством. В нынешней политической ситуации оппозиция имеет возможность провалить почти любое предложение коалиции.