"Галей ЦАХАЛ": министр обороны Галант не знал о решении объявить паузы в военных действиях в Рафиахе

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что министр обороны Йоав Галант не принимал решения о введении гуманитарных пауз в военных действиях в Рафиахе.

Согласно опубликованной информации, Галант не утверждал решения об этом шаге.

В канцелярии министра обороны не прокомментировали эту информацию.

Утром 16 июня ЦАХАЛ объявил, что в рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы и после дополнительных соответствующих обсуждений с ООН и другими международными организациями, начиная 15 июня принято решение о введении тактических пауз в боевых действиях с 8 утра по 19:00 каждый день – "до дальнейшего уведомления" – вдоль дороги, ведущей от КПП "Керем Шалом" к дороге Салах ад-Дин, а затем на север.