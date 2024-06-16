"Галей ЦАХАЛ": министр обороны Галант не знал о решении объявить паузы в военных действиях в Рафиахе
время публикации: 16 июня 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 10:36
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что министр обороны Йоав Галант не принимал решения о введении гуманитарных пауз в военных действиях в Рафиахе.
Согласно опубликованной информации, Галант не утверждал решения об этом шаге.
В канцелярии министра обороны не прокомментировали эту информацию.
Утром 16 июня ЦАХАЛ объявил, что в рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы и после дополнительных соответствующих обсуждений с ООН и другими международными организациями, начиная 15 июня принято решение о введении тактических пауз в боевых действиях с 8 утра по 19:00 каждый день – "до дальнейшего уведомления" – вдоль дороги, ведущей от КПП "Керем Шалом" к дороге Салах ад-Дин, а затем на север.