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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео

время публикации: 16 июня 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 14:58
ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео
Ayal Margolin/Flash90

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Ярун, на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа пресекла попытку обстрела из района Амра.

Также ЦАХАЛ подтверждает перехват сегодня днем подозрительной воздушной цели, летевшей со стороны Ливана. Тревога не была активированы.

Накануне вечером, 15 июня, ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в районе деревни Кила и в районе Маруахина на юге Ливана.

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