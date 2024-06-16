ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической организации "Хизбалла" в районе Ярун, на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа пресекла попытку обстрела из района Амра.

Также ЦАХАЛ подтверждает перехват сегодня днем подозрительной воздушной цели, летевшей со стороны Ливана. Тревога не была активированы.

Накануне вечером, 15 июня, ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в районе деревни Кила и в районе Маруахина на юге Ливана.