Управление тылом опровергло слухи о бомбоубежищах, призванные посеять панику

Управление тылом опровергло слухи, распространяемые в последние часы в социальных сетях и группах WhatsApp об опасности находиться в общественных бомбоубежищах якобы из-за угрозы терактов. Кроме того, сообщение с заголовком OrefAlert получили тысячи израильтян на свои телефоны.

Представитель Управления тылом в эфире телеканала "Кан-11" заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Общественные бомбоубежища являются надежными и спасают жизни людей во время обстрелов. Он также призвал граждан не верить слухам и получать информацию только из официальных источников.