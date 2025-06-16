Германия эвакуирует своих граждан из Израиля через Иорданию

Пресс-служба министерства иностранных дел Германии сообщила в понедельник, 16 июня, о начале эвакуации своих граждан из Израиля через Иорданию.

Эвакуационный рейс вылетит из Аммана в среду, 18 июня.

"Граждане Германии, находящиеся в Израиле и зарегистрировавшиеся в списке для экстренной помощи Elefand, получили информацию об этой возможности и детали рейса", – сообщила пресс-служба МИДа.