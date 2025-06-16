Германия эвакуирует своих граждан из Израиля через Иорданию
время публикации: 16 июня 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:56
Пресс-служба министерства иностранных дел Германии сообщила в понедельник, 16 июня, о начале эвакуации своих граждан из Израиля через Иорданию.
Эвакуационный рейс вылетит из Аммана в среду, 18 июня.
"Граждане Германии, находящиеся в Израиле и зарегистрировавшиеся в списке для экстренной помощи Elefand, получили информацию об этой возможности и детали рейса", – сообщила пресс-служба МИДа.