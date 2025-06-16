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Израиль

Германия эвакуирует своих граждан из Израиля через Иорданию

Германия
Израиль
время публикации: 16 июня 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:56
Германия эвакуирует своих граждан из Израиля через Иорданию
Nati Shohat/FLASH90

Пресс-служба министерства иностранных дел Германии сообщила в понедельник, 16 июня, о начале эвакуации своих граждан из Израиля через Иорданию.

Эвакуационный рейс вылетит из Аммана в среду, 18 июня.

"Граждане Германии, находящиеся в Израиле и зарегистрировавшиеся в списке для экстренной помощи Elefand, получили информацию об этой возможности и детали рейса", – сообщила пресс-служба МИДа.

Израиль
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