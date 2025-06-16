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Израиль

Эти Коэн была убита вором, проникшим в ее квартиру во время сирены

время публикации: 16 июня 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 22:31
Эти Коэн была убита вором, проникшим в ее квартиру во время сирены
Ayal Margolin/Flash90

60-летняя Эти Коэн была убита, а ее муж тяжело ранен вором, проникшим в их квартиру в Кирьят-Малахи во время сигнала тревоги.

Трагедия произошла в ночь на 13 июня, в первый день войны с Ираном. Эти вместе с мужем после сигнала тревоги направились в бомбоубежище, но вернулись домой, увидев, что в их подъезд заходит незнакомый мужчина.

Дверь в их квартиру оказалась открыта. Следствие полагает, что супруги забыли запереть дверь перед выходом в бомбоубежище. Эти обнаружила вора в спальне, он был вооружен ножом. Эти погибла на месте, ее муж был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

По информации сайта "Мако", по подозрению в убийстве задержан гражданин Судана. В понедельник, 16 июня, в суде он признался в убийстве, заявив, что "принял женщину за ведьму".

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