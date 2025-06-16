Дезинформация на службе Израиля: видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

Израильский удар по Ирану стал кульминацией длительной подготовки и был основан на двух ключевых элементах: эффекте внезапности и масштабной дезинформации. К моменту атаки иранское командование находилось по домам, а армия – в режиме рутинной готовности.

Иллюзию безопасности обеспечила информационная кампания, в которой, как полагают, участвовали США. Многолетняя риторика Израиля о возможной атаке стала восприниматься как политическое давление, а не реальная угроза. Даже эвакуация американского персонала была истолкована Тегераном как элемент переговорной игры.

Решение о начале атаки было принято Нетаниягу ещё осенью. К подготовке были подключены армия, спецслужбы и политическое руководство. Маскировка велась в том числе через другие фронты: мобилизация под прикрытием войны в Газе, отвлекающие внутриполитические конфликты и даже публичные события вроде свадьбы сына премьера.

Удалось ли Израилю сорвать иранскую ядерную программу? Пока неизвестно. Однако бесспорно одно: Иран потерял значительную часть командного состава, систем ПВО и ракетных установок в первые часы конфликта. Несмотря на это, у Тегерана остаётся мощный арсенал – баллистические ракеты, дроны, крылатые системы. Это означает, что эскалация возможна в любой момент.

Все подробности – в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".