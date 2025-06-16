x
16 июня 2025
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 14:09
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликовано имя еще одного погибшего в результате ракетного обстрела Бат-Яма

Бат-Ям
Погибшие
время публикации: 16 июня 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 13:25
Михаэль (Мики) Нахум, 61 год
Фото: пресс-служба ЗАКА

Разрешено к публикации имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

Это Михаэль (Мики) Нахум, 61 год, житель Бат-Яма, отец четверых детей.

Ранее были опубликованы имена двух погибших женщин: Беллы (Беллины) Ашкенази и Эфрат Саранга.

В Бат-Яме погибли восемь человек, украинские источники сообщали, что пятеро погибших, по предварительным данным, были гражданами Украины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

Опубликовано имя погибшей при обстреле Бат-Яма: 94-летняя Белла Ашкенази
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025

ЗАКА: еще два тела погибших найдены среди руин в Бат-Яме после ракетного обстрела
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

Опубликовано имя одной из погибших в результате обстрела в Бат-Яме