Опубликовано имя еще одного погибшего в результате ракетного обстрела Бат-Яма
время публикации: 16 июня 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 13:25
Разрешено к публикации имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.
Это Михаэль (Мики) Нахум, 61 год, житель Бат-Яма, отец четверых детей.
Ранее были опубликованы имена двух погибших женщин: Беллы (Беллины) Ашкенази и Эфрат Саранга.
В Бат-Яме погибли восемь человек, украинские источники сообщали, что пятеро погибших, по предварительным данным, были гражданами Украины.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025