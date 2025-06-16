Опубликовано имя еще одного погибшего в результате ракетного обстрела Бат-Яма

Разрешено к публикации имя еще одного погибшего в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

Это Михаэль (Мики) Нахум, 61 год, житель Бат-Яма, отец четверых детей.

Ранее были опубликованы имена двух погибших женщин: Беллы (Беллины) Ашкенази и Эфрат Саранга.

В Бат-Яме погибли восемь человек, украинские источники сообщали, что пятеро погибших, по предварительным данным, были гражданами Украины.