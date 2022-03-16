"Моментальное" восстановление медстрахования для реэмигрантов относится только к "тошавим хозрим" из Украины

Генеральный директор Института национального страхования ("Битуах Леуми") Меир Шпиглер в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il сообщил, что решение об отмене периода ожидания для получения медицинского обслуживания распространяется только на тех реэмигрантов, которые приехали из Украины.

Шпиглер объясняет это тем, что распространение этого решения на реэмигрантов из других стран, где не идут военные действия, требует законодательного решения.

Напомним, для того, чтобы реэмигрант мог восстановить медицинское страхование, как правило, существует "период ожидания", который длится до полугода. Отмена периода ожидания обусловлена особым взносом в размере 12,210 шек., который будет вычитаться посредством нескольких платежей из суммы причитающихся вам пособий. При этом, по словам Шпиглера, в настоящий момент ведется проверка возможности отмены этого взноса для реэмигрантов из Украины.

В случае реэмигрантов из всех остальных стран для получения медицинского обслуживания до истечения "периода ожидания" требуется внести вышеуказанную сумму до получения медобслуживания.

Подробности можно прочесть на сайте "Битуах Леуми".