Пункты приема документов на репатриацию будут действовать в семи городах. Список адресов

Министерство алии и интеграции вместе с организацией "Натив" и Управлением регистрации населения открывают семь пунктов приема документов на репатриацию для граждан Украины, России и Беларуси, которые приехали в Израиль с целью получения статуса репатрианта.

То есть, граждане этих стран, приехавшие в Израиль в качестве туристов и желающие изменить статус, не обязаны проходить обычный процесс и не должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.

Координаты пунктов:

Ноф а-Галиль. Отель "Плаза". Ул. Хермон, 2.



Нетания. Отель "Леонардо". Ул. Усишкин, 1.



Тель-Авив. Центр абсорбции. Ул. Эстер а-Малька, 6.



Ашдод. Центр абсорбции. Ул. Менахем Бегин 1, здание "Цимер".



Беэр-Шева. Центр абсорбции. Ул. Шазар, 31.



Иерусалим. Отель Caesar Premier.



Хайфа. Центр абсорбции. Ул. Паль-Ям, 15. (Откроется 21 марта)

Министерство алии и интеграции сообщает, что работает над созданием онлайн-платформы для приема документов.

Напомним, если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, в которые их размещают после приземления в аэропорту имени Бен-Гуриона после быстрой проверки у консула "Натива", то представители "Натива" рассмотрят их документы прямо в гостиницах. В "Нативе" заявляют, что в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на репатриацию занимает в большинстве случаев не более суток.

Ранее координатор оперативной группы по приему новых репатриантов из Украины и России и генеральный директор "Битуах Леуми" Меир Шпиглер подтвердил нашей редакции данные о том, что принято решение об обеспечении государственным медицинским страхованием граждан Украины, России и Беларуси, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта.

По оценке "Сохнута", в ближайшее время в Израиль будут прибывать из Украины, России и Беларуси более двух тысяч новых репатриантов и потенциальных репатриантов в неделю.