Скандал вокруг Надава Аргамана: полиция продолжает расследование

Полиция продолжает проверку жалобы, поданной премьер-министром Биньямином Нетаниягу против бывшего главы ШАБАКа Надава Аргамана.

Жалоба была подана после того, как Аргаман дал интервью телеканалу "Кешет". В этом интервью Аргаман заявил, что в его распоряжении есть информация, касающаяся премьер-министра, которую Аргаман не публиковал. "Если премьер-министр будет действовать вопреки закону, я расскажу все, что знаю", – заявил Аргаман.

Нетаниягу заявляет, что Аргаман "пересек все красные линии", "угрожал и шантажировал, используя методы и формы, характерные для преступных организаций".

Газета "Маарив" сообщает, что крайне невысоки шансы на начало официального расследования в отношении Аргамана.

Тем временем, звучит резкая критика в его адрес в том числе со стороны нынешних и бывших сотрудников ШАБАКа.

Действующий глава службы Ронен Бар заявил: "Государственная структура и тот, кто ее возглавляет, не должны использовать силу организации не по назначению. Мы так никогда не действовали и действовать не должны", – сказал Бар.

"Это касается и слов, и действий", – добавил Бар и отметил, что категорически отмежевывается от такого стиля.

Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК) заявил в интервью "КАН РЭКА", что высказывание Надава Аргамана – это уголовное преступление. "Никогда, ни один глава ШАБАКа не высказывался подобным образом. Это шантаж с угрозами", – сказал Миха Коби.

Он добавил, что Аргаман присоединился к "мессианской секте капланистов" и ставит под удар такую организацию как ШАБАК. "Аргаман должен извиниться или убедительно объяснить, на чем основаны его слова", – добавил Коби.