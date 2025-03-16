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Израиль

Прокуратура возражает против отмены допросов Нетаниягу на следующей неделе

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 марта 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 11:08
Прокуратура возражает против отмены допросов Нетаниягу на следующей неделе
Miriam Alster/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить запланированные на следующую неделю заседания окружного суда в Тель-Авиве, в ходе которых он должен давать свидетельские показания.

Глава правительства мотивировал свою просьбу предстоящим визитом в Израиль президента Аргентины Хавьера Милея, а также голосованиями по проекту государственного бюджета.

"Обвинение возражает, так как не были представлены обоснования этой просьбы, а также не предложены альтернативные даты допросов", – заявляют в прокуратуре.

Напомним, что до завершения допроса Нетаниягу адвокатом Хададом по делам 1000, 2000 и 4000 осталось семь заседаний.

После этого начнется допрос премьер-министра представителями прокуратуры.

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