Прокуратура возражает против отмены допросов Нетаниягу на следующей неделе
время публикации: 16 марта 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 11:08
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить запланированные на следующую неделю заседания окружного суда в Тель-Авиве, в ходе которых он должен давать свидетельские показания.
Глава правительства мотивировал свою просьбу предстоящим визитом в Израиль президента Аргентины Хавьера Милея, а также голосованиями по проекту государственного бюджета.
"Обвинение возражает, так как не были представлены обоснования этой просьбы, а также не предложены альтернативные даты допросов", – заявляют в прокуратуре.
Напомним, что до завершения допроса Нетаниягу адвокатом Хададом по делам 1000, 2000 и 4000 осталось семь заседаний.
После этого начнется допрос премьер-министра представителями прокуратуры.