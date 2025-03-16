Предложение Герцога-Амита по формированию следственной комиссии. Комментарии

В политической системе продолжается обсуждение предложения президента Израиля Ицхака Герцога по созданию государственной следственной комиссии.

Вечером 15 марта было опубликовано сообщение, согласно которому глава государства встретился с председателем Верховного суда Ицхаком Амитом. В ходе встречи Герцог предложил, чтобы трагические события 7 октября 2023 года расследовала государственная следственная комиссия, состав которой будет сформирован главой Верховного суда Ицхаком Амитом после консультаций с его заместителем судьей Ноамом Солбергом.

Цель этого предложения Герцога – повысить уровень доверия к такой комиссии среди тех, кто возражали против назначения Ицхака Амита на должность главы Верховного суда и убеждены, что комиссия, состав которой он сформирует, будет изначально враждебна к нынешнему правительству.

Ноам Солберг – религиозный судья, житель Гуш Эциона, придерживающийся консервативных взглядов, вызывает больше доверия у сторонников нынешнего правительства.

Однако приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу категорически отвергли это предложение Герцога. "Общество заслуживает подлинной, а не политически предвзятой комиссии, комиссии, которая будет расследовать все и всех без исключений. К сожалению предложено не это", – заявили приближенные Нетаниягу.

В свою очередь, в оппозиции поддержали это предложение. Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Предложение президента Ицхака Герцога – взвешенное и сбалансированное, оно не ущемляет полномочий уважаемого судьи Амита и позволяет создать государственную комиссию по расследованию, которая получит доверие подавляющего большинства израильской общественности".

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Сегодня вечером Нетаниягу доказал, что он не намерен расследовать провал 7 октября. Он намерен похоронить это расследование. Государственная следственная комиссия будет создана – с ним или без него".