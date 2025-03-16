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Израиль

11 жителей Исауийи задержаны по подозрению в нападении на израильтянина

Полиция
Иерусалим
время публикации: 16 марта 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 13:29
11 жителей Исауийи задержаны по подозрению в нападении на израильтянина
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 11 жителей арабской деревни Исауийя, расположенной на севере Иерусалима около еврейского квартала Писгат-Зеэв, по подозрению в нападении на израильтянина. Среди задержанных молодые мужчины и несовершеннолетние.

В ночь на 14 февраля израильтянин, заехавший по ошибке в Исауийю, подвергся нападению. Местные экстремисты забросали его автомобиль камнями. Водитель, в машину которого летели камни и бетонные блоки, связался с полицией по телефону и умолял, чтобы как можно скорее прислали группу для его спасения. Он кричал, что его сейчас могут убить, и он не знает, как ему выбраться. Машине израильтянина был причинен ущерб, но сам он физически не пострадал.

В течение месяца полиция выявила нападавших и задержала их.

Следует отметить, что Исауийя находится на территории Израиля, в муниципальной зоне Иерусалима. Однако для наведения порядка в эту деревню, как и в лагерь Шуафат, а также в некоторые другие районы столицы Израиля, обычно посылают пограничную полицию.

Израиль
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