11 жителей Исауийи задержаны по подозрению в нападении на израильтянина

Полиция сообщает о задержании 11 жителей арабской деревни Исауийя, расположенной на севере Иерусалима около еврейского квартала Писгат-Зеэв, по подозрению в нападении на израильтянина. Среди задержанных молодые мужчины и несовершеннолетние.

В ночь на 14 февраля израильтянин, заехавший по ошибке в Исауийю, подвергся нападению. Местные экстремисты забросали его автомобиль камнями. Водитель, в машину которого летели камни и бетонные блоки, связался с полицией по телефону и умолял, чтобы как можно скорее прислали группу для его спасения. Он кричал, что его сейчас могут убить, и он не знает, как ему выбраться. Машине израильтянина был причинен ущерб, но сам он физически не пострадал.

В течение месяца полиция выявила нападавших и задержала их.

Следует отметить, что Исауийя находится на территории Израиля, в муниципальной зоне Иерусалима. Однако для наведения порядка в эту деревню, как и в лагерь Шуафат, а также в некоторые другие районы столицы Израиля, обычно посылают пограничную полицию.