Полиция спасла мартышку в Галилее

Полиция сообщает об обнаружении еще одной зеленой мартышки (Chlorocebus sabaeus) – на сей раз, на открытой местности около арабской деревни Дабурия, около Нацерета.

Судя по опубликованным кадрам, мартышка в удовлетворительном состоянии.

Найденная мартышка передана сотрудникам Управления природы и парков Израиля.

За последнюю неделю в бедуинских населенных пунктах и около них в Негеве, а также в центре и на севере страны, были обнаружены и спасены 11 зеленых мартышек и четыре львенка. По-видимому, это была крупнейшая операция по контрабанде диких животных в Израиле. Пока ни один подозреваемый не арестован.

Сегодня утром сообщалось, что зеленая мартышка, которая была 10 марта найдена в районе Тель-Шевы (Негев), умерла от столбняка. Судя по сообщению управления, мартышка была травмирована и поступила в ветеринарную службу в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.