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Израиль

Оптовая доставка: 28 нелегалов за двойной стенкой фургона для перевозки мебели

Иудея и Самария
Полиция
Нелегалы
время публикации: 16 марта 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 14:05
Оптовая доставка: 28 нелегалов за двойной стенкой фургона для перевозки мебели
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на воскресенье бойцы пограничной полиции МАГАВ провели операцию по предотвращению доставки в Израиль нелегалов.

Полицейские устроили засаду на грузовик, выехавший с территории Иудеи и Самарии. Грузовик, замаскированный под фургон для перевозки мебели, был остановлен на шоссе 55 в районе Альфей-Менаше.

Во время досмотра сотрудники полиции обнаружили 28 палестинских нелегалов, которые прятались за двойными стенками в грузовике. И нелегалы, и перевозивший их водитель фургона были задержаны и переданы для допроса в полицию Иудеи и Самарии.

Водитель грузовика, 21-летний житель Кафр-Каны, в воскресенье утром был доставлен в мировой суд Петах-Тиквы, продливший срок его предварительного ареста на четыре дня.

Израиль
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