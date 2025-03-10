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Израиль

Полиция освободила членов банды по угону автомобилей из-за нехватки мест в тюрьмах

Полиция
ШАБАС
время публикации: 10 марта 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 19:37
Полиция освободила членов банды по угону автомобилей из-за нехватки мест в тюрьмах
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала семерых палестинских нелегалов и жителя Восточного Иерусалима по подозрению в причастности к угону автомобилей из Израиля на палестинские территории. По информации "Кан-11", спустя несколько часов все подозреваемые были освобождены из-за нехватки мест в тюрьмах.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта. Задержание производилось сотрудниками подразделения по борьбе с угонами автомобилей "Этгар" полицейского управления "Лахав 433" на основе данных разведки. По данным полиции, житель Восточного Иерусалима доставлял с палестинских территорий нелегалов, ночью он доставлял их на различные парковки в Израиле. В автономию нелегалы возвращались на угнанных автомобилях.

Подозреваемые были задержаны в районе Латруна в ночь на воскресенье. Но в Управлении тюрем (ШАБАС) заявили: поскольку задержанным на данный момент может быть предъявлено обвинение только в незаконном пребывании на территории Израиля, они будут отпущены. При этом, как утверждалось в программе "Кан а-Эрев" на "Кан Бет", ШАБАС проигнорировал то, что у следственных органов есть данные о членстве подозреваемых в банде угонщиков.

По данным "Кан Бет", это не первый случай, когда полиция освобождает палестинских нелегалов из-за нехватки мест в тюрьмах.

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