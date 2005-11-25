adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
20 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

Нафтали Беннет выгнал Идит Сильман с заседания фракции "Ямина"

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Нафтали Беннет выгнал Идит Сильман с заседания фракции
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 16 мая, на заседании фракции "Ямина" возник конфликт между премьер-министром Нафтали Беннетом и депутатом от фракции Идит Сильман.

Инцидент вспыхнул после того, как Беннет попросил каждого депутата подтвердить, что он проголосует за назначение депутата Матана Кааны на пост министра по делам религий. Все, кроме Идит Сильман, подтвердили, что проголосуют "за". Сильман в свою очередь ответила Беннету: "Мы поговорим об этом позднее". Беннет поинтересовался, означает ли это, что Сильман не намерена придерживаться фракционной дисциплине, Силван повторила, что этот вопрос она обсудит с ним отдельно. "Тогда я прошу вас покинуть помещение", -сказал Беннет.

adv_10 incontent_1

Напомним, что несколько недель тому назад депутат Сильман объявила о переходе из коалиции в оппозицию, однако осталась во фракции "Ямина", и в отличие от Амихая Шикли не голосует с оппозицией. Более того, она присутствовала на двух последних заседаниях фракциях "Ямина", однако, по некоторым сведениям, 16 мая была также на заседании глав оппозиционных партий.

adv_11 m_ar_1

Премьер-министр Нафтали Беннет стремится сформировать большинство, которое позволит вернуть Матана Каана на пост министра по делам религий. Пока что большинства нет, и на данном этапе и Каана будет заместителем министра с полномочиями министра.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
Новый кризис: в коалиции развернулась борьба вокруг закона о национальном характере государства
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
Правительство согласилось ограничить шаги по борьбе с незаконным строительством в арабском секторе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Мая 2022
Министры утвердили шесть законопроектов, поданных оппозицией
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Мая 2022
Коалиция из 60 шантажистов и Объединенный список. Итоги политической недели
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

17:19 ВВП Израиля в первом квартале 2022 года сократился на 1,6%
16:58 Нафтали Беннет выгнал Идит Сильман с заседания фракции "Ямина"
16:13 В Шанхае начата отмена самых жестких в истории карантинных мер
15:14 В Ашдоде убита женщина, полиция задержала ее мужа
14:26 Патриарх Иерусалима обвинил Израиль в неуважении к церкви из-за беспорядков на похоронах Ширин Абу Аклэ
11:09 ЦАХАЛ: во время учений в Хайфе будут слышны взрывы
10:59 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 82-й день войны
10:52 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 15 тысяч зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
10:41 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 82-й день войны
10:29 Верховный суд: разночтения в акциях "1+1" и "Второй товар за полцены" должны трактоваться в пользу потребителя
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5