Нафтали Беннет выгнал Идит Сильман с заседания фракции "Ямина"

В понедельник, 16 мая, на заседании фракции "Ямина" возник конфликт между премьер-министром Нафтали Беннетом и депутатом от фракции Идит Сильман.

Инцидент вспыхнул после того, как Беннет попросил каждого депутата подтвердить, что он проголосует за назначение депутата Матана Кааны на пост министра по делам религий. Все, кроме Идит Сильман, подтвердили, что проголосуют "за". Сильман в свою очередь ответила Беннету: "Мы поговорим об этом позднее". Беннет поинтересовался, означает ли это, что Сильман не намерена придерживаться фракционной дисциплине, Силван повторила, что этот вопрос она обсудит с ним отдельно. "Тогда я прошу вас покинуть помещение", -сказал Беннет.

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Напомним, что несколько недель тому назад депутат Сильман объявила о переходе из коалиции в оппозицию, однако осталась во фракции "Ямина", и в отличие от Амихая Шикли не голосует с оппозицией. Более того, она присутствовала на двух последних заседаниях фракциях "Ямина", однако, по некоторым сведениям, 16 мая была также на заседании глав оппозиционных партий.

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Премьер-министр Нафтали Беннет стремится сформировать большинство, которое позволит вернуть Матана Каана на пост министра по делам религий. Пока что большинства нет, и на данном этапе и Каана будет заместителем министра с полномочиями министра.