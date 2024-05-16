Бизнесменам из Иудеи и Самарии разрешили торговать в Газе вопреки позиции правительства

Телеканал "Кан-11" передал, что вопреки решению правительства, разрешившему доставлять в сектор Газы только гуманитарную помощь и только через международные организации, товары в Газу ввозят частные лица из Иудеи и Самарии.

Палестинские предприниматели доставляют в Газу для продажи продукты и товары, и это нельзя считать "гуманитарной помощью".

Корреспондент телеканала Амихай Шайн, рассказывая об этом, отметил, что допуск в сектор Газы частных предпринимателей из Иудее и Самарии вызвал множество вопросов у членов кабинета министров, которые считают, что Израиль должен по-прежнему оказывать давление на ХАМАС, в том числе, и с помощью экономических рычагов.

Министр финансов Бецалель Смотрич в письме, отправленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру обороны Йоаву Галанту, потребовал разъяснений. Он подчеркнул: если товары ввозятся в сектор Газы частным образом, то это грубое нарушение решения, принятого кабинетом министров.