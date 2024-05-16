Американский гуманитарный пирс установлен у берега Газы

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о завершении монтажа пирса, предназначенного для доставки в сектор Газы гуманитарной помощи. Он отбуксирован в Газу и закреплен у берега – в районе, где не ведется боевых действий.

В заявлении CentCom подчеркивается: американских военнослужащих в секторе Газы не будет. Ответственность за прием гуманитарных грузов несут сотрудники ООН, а безопасность будет обеспечивать израильская армия.

Доставка грузов с терминала на Кипре находится в ведении Агентства США по международному развитию (USAID). Стоимость проекта составила 320 миллионов долларов. Пирс был собран еще несколько дней назад, однако его буксировку из Ашдода в Газу пришлось отложить из-за ненастной погоды.

Порт сможет принимать ежедневно количество грузов, соответствующее 90 грузовым автомобилям, а когда он начнет работать в полную мощь – 150 автомобилям. При этом подчеркивается, что маршрут призван дополнить поставки по суше, а не сменить их.