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Израиль

Роману Гофману, новому военному секретарю премьер-министра Израиля, присвоено звание генерал-майора

время публикации: 16 мая 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 16:10
Роману Гофману, новому военному секретарю премьер-министра Израиля, присвоено звание генерал-майора
Пресс-служба ЦАХАЛа

16 мая командование ЦАХАЛа объявило о присвоении звания генерал-майора Роману Гофману, недавно вступившему в должность военного секретаря премьер-министра Израиля.

Церемония проходила в Кирие в Тель-Авиве. Присутствовали начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и многие другие.

Генерал Роман Гофман после ранения в бою в Сдероте видит ЦАХАЛ побеждающим. Интервью

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря, он был первым представителем "большой алии", получившим звание бригадного генерала. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. Роман Гофман стал первым генерал-майором из числа представителей "большой алии".

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