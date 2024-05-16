Роману Гофману, новому военному секретарю премьер-министра Израиля, присвоено звание генерал-майора

16 мая командование ЦАХАЛа объявило о присвоении звания генерал-майора Роману Гофману, недавно вступившему в должность военного секретаря премьер-министра Израиля.

Церемония проходила в Кирие в Тель-Авиве. Присутствовали начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и многие другие.

Генерал Роман Гофман после ранения в бою в Сдероте видит ЦАХАЛ побеждающим. Интервью

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря, он был первым представителем "большой алии", получившим звание бригадного генерала. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. Роман Гофман стал первым генерал-майором из числа представителей "большой алии".