ЦАХАЛ: на границе с сектором Газы погиб старшина резерва Ран Явец

Разрешено к публикации: в ходе оперативной деятельности на границе с сектором Газы погиб старшина резерва Ран Явец, 39 лет, из Модиина, боец 6828-го разведбатальона 828-й бригады.

В этом же инциденте был ранен еще один боец разведбатальона. Он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, его родные уведомлены о случившемся.

Утром 15 мая ЦАХАЛ сообщил о гибели на севере сектора Газы пяти военнослужащих ЦАХАЛа - офицера и четырех бойцов бригады "Цанханим":

капитан Рой Бейт Яаков, 22 года, из Эли, офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".

старший сержант Гилад Арье Бойм, 22 года, из Карней-Шомрон, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Даниэль Хему, 20 лет, из Тверии, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

сержант Илан Коэн, 20 лет, из Кармиэля, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

старший сержант Бецалель Давид Шашуа, 21 год, из Тель-Авива, боец ​​202-го батальона бригады "Цанханим".

Израильские СМИ уточняют: военные погибли в результате "дружественного огня" – танк по ошибке обстрелял здание в Джабалии, в котором они укрывались.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 279 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 627 военнослужащих ЦАХАЛа.