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Израиль

СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в глубине Ливана

время публикации: 16 мая 2024 г., 00:24 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 00:28
СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в глубине Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

После падения беспилотника "Хизбаллы" в десятках километров от границы с Ливаном самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов в долине Бекаа.

Вскоре после полуночи 16 мая панарабский телеканал "Аль-Маядин", вещание которого заблокировано на территории Израиля, передал, что ВВС Израиля наносят удары в районе Ан-Наби Шит, на востоке Ливана.

ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в этом районе не первый раз. Удар в районе Ан-Наби Шит наносился 12 марта, в долине Бекаа – 6 мая. После 7 октября Израиль наносит удары в этом районе в 10-й раз.

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