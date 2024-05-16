СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в глубине Ливана

После падения беспилотника "Хизбаллы" в десятках километров от границы с Ливаном самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов в долине Бекаа.

Вскоре после полуночи 16 мая панарабский телеканал "Аль-Маядин", вещание которого заблокировано на территории Израиля, передал, что ВВС Израиля наносят удары в районе Ан-Наби Шит, на востоке Ливана.

ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в этом районе не первый раз. Удар в районе Ан-Наби Шит наносился 12 марта, в долине Бекаа – 6 мая. После 7 октября Израиль наносит удары в этом районе в 10-й раз.