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Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском рассказал о шпионе ХАМАСа в "Исламском джихаде"

время публикации: 16 мая 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 19:33
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Авихай Адраи
IDF Spokesperson's Unit photographer

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Авихай Адраи рассказал о полученной информации о внедренном ХАМАСом шпионе в рядах конкурирующей террористической группировки "Исламский джихад". "Не верьте басням про "единый фронт палестинского сопротивления", – отметил он.

Авихай Адраи опубликовал разведывательные документы ХАМАСа, свидетельствующие о деятельности "двойного агента" – шпиона по имени Мурад Шахин, который был активистом "Исламского джихада" с 2010 года, а в 2022 году был завербован агентом разведывательной структуры ХАМАСа.

Шахин поставлял ХАМАСу инсайдерскую информацию о происходящем в "Исламском джихаде", о кандидатах на повышение, о внутренних конфликтах и распрях, о том, где находятся представители высшего руководства "Исламского джихада", а также поставлял ХАМАСу информацию о деятельности "Исламского джихада" по рытью туннелей, включая их расположение.

"Не верьте басням о "едином фронте палестинского сопротивления", – подчеркнул Адраи. – ХАМАС внедряет шпионов в организацию, которую называет своим "партнером", и пытается саботировать ее деятельность".

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