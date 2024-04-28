Активизация Каира, декларация ХАМАСа, вмешательство Пекина. Ближневосточный обзор

Подготовка Израилем операции в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора Газы – одна из самых обсуждаемых новостей недели в регионе. На этом фоне Каир предпринимает "последнюю попытку", как пишут арабские СМИ, добиться соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Однако пока кажется невозможным преодолеть главное разногласие между сторонами. Израиль даже не рассматривает возможность вывода сил из сектора Газы, на чем продолжает настаивать ХАМАС. Более того, представители ХАМАСа уверенно говорят о политическом будущем движения, что неприемлемо для Израиля. Тем не менее, тема будущего сектора Газы и палестинских территорий в целом заботит посредников. И очевидно, что каждый из них пытается застолбить за собой место в решении этого вопроса. При этом Израиль предпочел бы видеть среди посредников Египет, Саудовскую Аравию и США, тогда как ХАМАС, не отвергая роли Каира и понимая важность Вашингтона, требует в гаранты будущих договоренностей не только Доху, но и Москву. И тут неожиданно из тени вышел Пекин, устроив на своей площадке переговоры между ХАМАСом и его главным соперником на палестинской улице – ФАТХом.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Египет надеется обойтись без операции в Рафиахе

Всю неделю израильские СМИ писали об операции в Рафиахе как о практически решенном вопросе. Со дня на день ожидалось начало реализации плана по переселению оттуда в другие районы сектора Газы гражданского населения. Предполагается, что операция в Рафиахе, если она начнется, будет проходить постепенно, район за районом. Такой план был принят под давлением США, которые опасались огромных жертв среди более чем миллионного населения Рафиаха и как следствие серьезных политических и дипломатических проблем для себя и Израиля. Но даже ограниченные масштабы операции не решают всех проблем. Арабские страны, по крайней мере публично, категорически против планируемой операции и предпочли бы прекращение огня в секторе Газы.

В руководстве Израиля от операции в Рафиахе пока не отказываются и продолжают использовать подготовку к ней как один из способов давления на ХАМАС. Однако, израильский осведомленный источник в беседе с Ynet еще несколько дней назад дал понять: если глава ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар прекратит свои игры, и контуры сделки "прекращение огня в обмен на заложников" будут реалистичны, Израиль может пересмотреть вопрос об операции. В последние два дня заявлений, что вход в Рафиах может быть как минимум отложен, стало больше. Это произошло в результате активизации посреднической роли Египта, к чьей границе непосредственно примыкает Рафиах.

С самого начала войны между Израилем и ХАМАСом Египет выступал посредником между сторонами конфликта, но практически всегда делил эту роль с Катаром. Переговоры проходили то в столице одной страны, то другой. И не всегда можно было понять, кто здесь первая скрипка. В последнее время чаще упоминалась Доха, где расположен политический офис ХАМАСа. Постоянно звучало и имя премьер-министра и главы МИД Катара Мухаммада бен Абдаррахмана Аль Тани. Однако на прошлой неделе Доха объявила, что намерена пересмотреть свою роль посредника. Во многом это было связано с критикой в адрес Катара со стороны влиятельных американских конгрессменов, а также обвинениями Израиля в подыгрывании ХАМАСу. В Вашингтоне поспешили заверить, что по-прежнему рассчитывают на Доху, а вот в Израиле все же предпочитают Каир.

В середине недели в Каир по приглашению египтян отправились глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и начальник генштаба израильской армии Герци А-Леви, а в пятницу в Израиль прилетела уже высокопоставленная египетская делегация.

Как отмечают арабские СМИ, Каир рассматривает эти переговоры как последнюю попытку добиться прекращения огня и предотвратить израильскую военную операцию в Рафиахе. В Египте понимают, что эти усилия могут не увенчаться успехом. Ранее неоднократно сообщалось, что Каир готовится к любому развитию событий. Но египетские официальные лица, начиная с президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, не забывают подчеркивать, что они категорически против операции в Рафиахе.

Согласно информации базирующейся в Лондоне газеты "Аль-Араби аль-Джадид", Каир предлагает Израилю согласиться на возвращение перемещенных лиц в северную часть сектора Газы, а также вывод войск с большей части "оси Нецарим" – коридор, который отсекает север сектора от центральных и южных районов. Египетские идеи также предусматривают несколько этапов обмена пленными и периоды затишья между ними.

Израильские СМИ еще до приезда египетской делегации со ссылкой на свои источники опубликовали немного другие предложения Каира. Они нацелены не только на сегодняшний день, но и более отдаленную перспективу: Израиль прекращает всю подготовку к операции в Рафиахе, ХАМАС освобождает всех похищенных в два этапа с интервалом в 10 недель, а затем обе стороны берут на себя обязательства о прекращении огня сроком на год, и в этот период должна будет начаться реализация шагов по созданию палестинского государства. Партнерами этого процесса должны стать Египет, Иордания и Палестинская администрация (ПА) в Рамалле.

Согласно информации журналиста Барака Равида, по итогам переговоров с египтянами израильская сторона согласилась на существенные уступки. Прежде всего, речь идет о гуманитарной фазе: в обмен на освобождение заложников дается согласие на возвращение перемещенных палестинцев в их дома, уход израильских сил из оси Нецарим и главное - готовность установить постоянное прекращение огня на втором этапе соглашения, если все договоренности будут выполняться. Но все это неофициально.

Ответ ХАМАСа ожидается в течение нескольких дней.

Политическая декларация ХАМАСа

На фоне попыток Израиля отодвинуть посреднические усилия Катара на второй план и действовать через Египет, ХАМАС заявляет – для него в равной степени важны и Каир и Доха. Но этим число посредников не ограничивает, а напротив расширяет. По словам члена политбюро ХАМАСа и заместителя главы движения в секторе Газы Халиля аль-Хайи, среди гарантов будущих договоренностей с Израилем помимо Египта и Катара должны быть американцы, Турция, а также "большая и могущественная страна".

Катарский телеканал "Аль-Джазира", в интервью которому были сказаны эти слова, поясняет, что под последней подразумевается Россия.

Интервью аль-Хайи – это целая политическая декларация, как ХАМАС видит ближайшее будущее. Ранее в беседе с агентством Associated Press он заявил, что движение готово на перемирие с Израилем сроком на пять и более лет. Он также сообщил, что ХАМАС готов присоединиться к Организации освобождения Палестины (ООП) и согласиться на создание палестинского государства в границах 1967 года, как того требуют резолюции СБ ООН. Если это произойдет, а также будет решен вопрос о возвращении палестинских беженцев, ХАМАС распустит свое военное крыло – "Бригады Иззаддина аль-Кассама", сказал он. Детали были прояснены в интервью "Аль-Джазире".

Аль-Хайя пояснил, что ХАМАС по-прежнему считает, что у палестинцев есть право на всю Палестину (территория от Средиземного моря до Иордана – то, что до 1948 года находилось под британским мандатом – ред.). Однако на этом этапе движение готово ради национального консенсуса консолидироваться с ООП, то есть – согласиться на создание палестинского государства в секторе Газы и на Западном Берегу со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, как предписывают резолюции СБ ООН. При этом должно быть реализовано право палестинских беженцев на возвращение. Что касается роспуска военного крыла, то, по словам аль-Хайи, силы сопротивления могут войти в армейскую структуру будущего государства вместе со своим оружием.

Нельзя сказать, что в словах аль-Хайи прозвучало что-то принципиально новое, что не озвучивалось бы ранее. Важно, какой момент он выбрал для своего заявления. Именно сейчас на Израиль оказывается давление с самых разных сторон по решению проблемы палестинского государства. И в этом согласны все посредники, включая тех, кто не разговаривает друг с другом – например Россия и США. Просто видения у них разные, в том числе о роли ХАМАСа в будущей политической жизни Палестины. США, как и Израиль, считают ХАМАС в принципе не легитимным и не готовы видеть его представителей где-либо. Но совсем иначе к этому относится Катар, а также активизировавшаяся в последнее время Турция. Они активно продвигают идею о том, что ХАМАС откажется от вооруженной борьбы в случае создания палестинского государства. Собственно эту же идею принимает и Россия.

И снова о палестинском примирении. Теперь в Пекине

Осторожно говорят о возможности включения ХАМАСа в будущие органы управления Палестины и арабские посредники, помимо Дохи. Но они на первый план выносят вопрос о достижении единства в палестинских рядах. Мол, сначала это, а потом поговорим. При этом большой любви к ХАМАСу не испытывают в ключевых для Израиля арабских столицах – Эр-Рияде, Каире, Абу-Даби и Аммане.

Напомним, что после захвата ХАМАСом в 2007 году власти в секторе Газы палестинское руководство расколото. Впрочем, и раньше, ХАМАС и "Исламский джихад" не входили в ООП, подчеркивая не согласие с ее попытками сотрудничать с Израилем. Неоднократные попытки примирить ХАМАС с ФАТХом – системообразующим движением в ООП и в целом в органах палестинского самоуправления, до сих пор терпели крах. Одна из последних таких попыток была предпринята Москвой в конце февраля. В российской столице собрались представители всех палестинских фракций. По итогам была принята совместная декларация, где говорилось о намерении продолжить диалог. Единство выражалось в неприятии "агрессии Израиля". И на этом все. После этого стороны разъехались и продолжили жестко критиковать друг друга. Соперничество и взаимные обиды никуда не делись.

Но, судя по словам аль-Хайи, посредники все же дали понять ХАМАСу, что у него нет другого пути сохранить себя, кроме как через интеграцию с ООП и примирение с ФАТХом. В ФАТХе относятся к происходящему с настороженностью, но идею о примирении не отвергают, чтобы не выглядеть виноватыми.

В пятницу делегации ФАТХа и ХАМАСа собрались в Пекине по приглашению китайской стороны. Главная тема – очередная попытка достижения национального согласия.

Китай раньше практически не вмешивался в вопросы политического урегулирования на Ближнем Востоке. Однако в прошлом году именно в Пекине было объявлено о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Стороны пытались восстановить дипломатические контакты на протяжении нескольких лет и через разных посредников, но интересно, что финальная точка была поставлена именно в Китае. Поэтому интерес к встрече делегаций ФАТХа и ХАМАСа достаточно высок, хотя иллюзий особо никто не испытывал.

В начале войны между Израилем и ХАМАСом Пекин уже пытался посредничать и выдвигать свои идеи, но потом как-то отошел на задний план, высказывая свое мнение в основном во время дискуссий и голосований в СБ ООН. Позиция Пекина в целом идентична российской и общеарабской – войну в секторе Газы надо срочно остановить и заставить Израиль соблюдать международные резолюции, в том числе касательно прав палестинцев на свое государство. В опубликованном на этой неделе интервью "Аль-Джазире" глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает получение Палестиной полноправного членства в ООН и призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции, цель которой – добиться мира между двумя государствами – Палестиной и Израилем.

США между всеми

Интересно, что пекинская встреча ХАМАСа и ФАТХа совпала по времени с визитом в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Сомнительно, что китайское руководство делает что-то просто так. Вашингтон, как уже отмечалось выше, не видит возможности для ХАМАСа не только управлять сектором Газы, но и войти в органы управления ПА.

Согласно разным арабским источникам, США лоббируют идею управления сектором Газы официальной палестинской администрацией, которая пока заседает только в Рамалле, при поддержке ряда арабских стран.

На этот неделе газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на американского дипломата, который попросил сохранить анонимность, что Вашингтон получил от Египта, Иордании и ОАЭ предварительное согласие на присутствие в секторе Газы. Правда не уточняется, о чем конкретно речь – военном ли присутствии или поддержке ПА в решении гуманитарных и административных вопросов. Ранее все арабские столицы категорически заявляли, что свои войска в сектор не отправят. Источник "Аль-Араби аль-Джадид" утверждает, что Каир поставил ряд условий – его присутствие в секторе будет ограниченным на короткий период и только в случае, если об этом попросит ПА. Кроме того, все это возможно только после полного вывода Израилем сил из сектора Газа и в случае возвращения к границам, которые были до начала войны 7 октября 2023 года.

Насколько близки к истине утверждения американского дипломата, понять сложно. Но очевидно, что эта тема все время обсуждается между Вашингтоном и его союзниками. Не обойдется без нее и входе предстоящего визита Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию, куда он отправится после Китая. В планах госсекретаря и посещение Израиля. Маршрут демонстрирует, что в Вашингтоне все еще надеются на нормализацию саудовско-израильских отношений. Но здесь все опять утыкается в планы Израиля провести операцию в Рафиахе, а также отказ израильских властей даже в перспективе рассматривать возможность создания палестинского государства.

Так что пока все очень абстрактно и в регионе складываются самые немыслимые комбинации между посредниками. Тот же Катар, хотя и играет в обиду – отказываться от своей посреднической миссии на самом деле не собирается. На этой неделе было несколько раз подчеркнуто, что, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, Доха не собирается закрывать офис политического руководства ХАМАСа. Именно через Катар было получено и передано США и Израилю видео удерживаемого в Газе Гирша Гольдберга-Полина, заложника с двойным американским и израильским гражданством. А это значит, что Дохе важно продемонстрировать, что она по-прежнему в контакте с ХАМАСом. А для США в свою очередь также необходимо продолжать сотрудничать с Катаром – нравится это Израилю или нет – впрочем, как и с другими арабскими странами. А иначе можно потерять лидирующую роль в регионе, уступив ее, например, тому же Китаю.