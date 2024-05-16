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Израиль

На перекрестке Тапуах палестинский водитель сбил израильтянина, после чего скрылся

время публикации: 16 мая 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 23:25
На перекрестке Тапуах палестинский водитель сбил израильтянина, после чего скрылся
Sraya Diamant/Flash90

Около 23:10 поступили первые сообщения о ЧП на перекрестке Тапуах в Самарии: водитель на машине с палестинскими номерами сбил израильтянина, после чего скрылся с места происшествия.

Парамедики передали, что пострадавший получил легкие травмы.

К месту происшествия направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и МАГАВ, ведется розыск скрывшегося водителя.

Рассматривается версия теракта.

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