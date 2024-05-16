На перекрестке Тапуах палестинский водитель сбил израильтянина, после чего скрылся
время публикации: 16 мая 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 23:25
Около 23:10 поступили первые сообщения о ЧП на перекрестке Тапуах в Самарии: водитель на машине с палестинскими номерами сбил израильтянина, после чего скрылся с места происшествия.
Парамедики передали, что пострадавший получил легкие травмы.
К месту происшествия направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и МАГАВ, ведется розыск скрывшегося водителя.
Рассматривается версия теракта.
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