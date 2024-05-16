На перекрестке Тапуах палестинский водитель сбил израильтянина, после чего скрылся

Около 23:10 поступили первые сообщения о ЧП на перекрестке Тапуах в Самарии: водитель на машине с палестинскими номерами сбил израильтянина, после чего скрылся с места происшествия.

Парамедики передали, что пострадавший получил легкие травмы.

К месту происшествия направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и МАГАВ, ведется розыск скрывшегося водителя.

Рассматривается версия теракта.