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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе было атаковано более 150 целей. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 мая 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 13:57
ЦАХАЛ: за сутки в Газе было атаковано более 150 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Армии обороны Израиля продолжают действовать по всему сектору Газы. За последние 24 часа израильскими ВВС атаковано более 150 целей, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Были атакованы противотанковые позиции, группы боевиков, сооружения военного назначения, заявляет ЦАХАЛа.

В Газе сейчас действуют три дивизии – 252-я на севере, 143-я и 36-я на юге.

Начало операции "Колесницы Гидеона" пока не объявлено.

Израиль
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