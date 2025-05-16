ЦАХАЛ: за сутки в Газе было атаковано более 150 целей. Видео
время публикации: 16 мая 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 13:57
Силы Армии обороны Израиля продолжают действовать по всему сектору Газы. За последние 24 часа израильскими ВВС атаковано более 150 целей, передает пресс-служба ЦАХАЛа.
Были атакованы противотанковые позиции, группы боевиков, сооружения военного назначения, заявляет ЦАХАЛа.
В Газе сейчас действуют три дивизии – 252-я на севере, 143-я и 36-я на юге.
Начало операции "Колесницы Гидеона" пока не объявлено.