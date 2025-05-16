x
16 мая 2025
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2025
|
16 мая 2025
|
последняя новость: 13:14
16 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает розыски террориста, убившего беременную израильтянку

время публикации: 16 мая 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:43
ЦАХАЛ продолжает розыски террориста, убившего беременную израильтянку
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в Самарии продолжаются розыски террориста, совершившего 14 мая нападение около поселка Брухин – в результате теракта была убита 37-летняя Цеэла Гез. Врачи второй день борются за жизнь ее новорожденного ребенка.

Параллельно с розысками террориста-убийцы ЦАХАЛ проводит инженерные работы в районе 446-й трассы, чтобы создать условия для более эффективной защиты поселка Брухин, расположенного напротив арабской деревни Брукин (через дорогу).

В поселке Брухин проживают сотни религиозных израильтян.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2025

588-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2025

В Самарии ликвидированы пять террористов, розыск убийцы Цеэлы Гез продолжается
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2025

Теракт в Самарии: убита израильтянка, врачи борются за жизнь ее ребенка