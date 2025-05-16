ЦАХАЛ продолжает розыски террориста, убившего беременную израильтянку
время публикации: 16 мая 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:43
ЦАХАЛ сообщает, что в Самарии продолжаются розыски террориста, совершившего 14 мая нападение около поселка Брухин – в результате теракта была убита 37-летняя Цеэла Гез. Врачи второй день борются за жизнь ее новорожденного ребенка.
Параллельно с розысками террориста-убийцы ЦАХАЛ проводит инженерные работы в районе 446-й трассы, чтобы создать условия для более эффективной защиты поселка Брухин, расположенного напротив арабской деревни Брукин (через дорогу).
В поселке Брухин проживают сотни религиозных израильтян.
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