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Израиль

Предъявлены обвинения палестинскому угонщику, сбившему сотрудника полиции

Криминал в арабском секторе
Суд
Автомобильные гонки
время публикации: 16 мая 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:34
Предъявлены обвинения палестинскому угонщику, сбившему сотрудника полиции
Пресс-служба полиции Израиля

В окружной суд Лода подано обвинительное заключение против 21-летнего палестинца из арабского населенного пункта в Иудее и Самарии, который совершил наезд на полицейского после опасной полицейской погони около недели назад.

Палестинец, никогда не получавший водительских прав, угнал в районе Тель-Авива автомобиль и попытался перегнать его на территорию автономии. Полиция немедленно приступила к розыску машины, которая вскоре была обнаружена на дороге, ведущей к КПП.

Полицейские вместе с бойцами пограничной полиции МАГАВ начали преследование. Когда угнанная машина подъехала к КПП "Рантис", полицейские заблокировали машину с обеих сторон и попытались остановить ее. Вместо того, чтобы подчиниться указаниям, угонщик сдал назад и сбил полицейского, стоявшего позади машины.

В этот момент другой сотрудник полиции открыл дверь машины, угонщик вильнул, ранил полицейского, прибавил скорости и продолжил езду. Несмотря на установленные полицейскими на шоссе 444 шипы, угонщик продолжил опасное движение, пересекая перекрестки на красный свет. Разорванные шины автомобиля отваливались и отлетали, подвергая опасности других участников движения.

Погоня завершилась на перекрестке Шилат, когда угонщик врезался в светофор. Он попытался сбежать с места происшествия пешком, но был задержан полицейскими и бойцами МАГАВ.

Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался, после чего было предъявлено обвинительное заключение. Угонщику вменяется, среди прочего, умышленное создание угрозы жизни, угон автомобиля, вождение без прав и нападение на полицейских.

Израиль
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