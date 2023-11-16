Названо имя еще одного офицера ЦАХАЛа, погибшего в секторе Газы
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Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.
Капитан Шломо Бен Нун, 22 года, из Модиина, заместитель командира роты 202-го батальона Десантной бригады.
Кроме того, в боях на севере сектора Газы были тяжело ранены резервист 75-го батальона 7-й бригады и резервист 9215-го батальона 205-й бригады.
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C 31 октября по 16 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 47 военнослужащих ЦАХАЛа.
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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
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