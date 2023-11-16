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    В Израиле

    Названо имя еще одного офицера ЦАХАЛа, погибшего в секторе Газы

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    Названо имя еще одного офицера ЦАХАЛа, погибшего в секторе Газы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Капитан Шломо Бен Нун, 22 года, из Модиина, заместитель командира роты 202-го батальона Десантной бригады.

    Кроме того, в боях на севере сектора Газы были тяжело ранены резервист 75-го батальона 7-й бригады и резервист 9215-го батальона 205-й бригады.

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    C 31 октября по 16 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 47 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
    Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
    41-й день войны в Израиле. Хронология событий
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