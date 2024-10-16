Через полгода после гибели отца: родился сын Лидора Леви, убитого в теракте в Ган-Явне

В больнице "Лисс" медицинского центра "Ихилов" в ночь на среду, 16 октября родился мальчик: сын 34-летнего Лидора Леви, который был убит в результате теракта в торговом центре в Ган-Явне и Шоши Леви, вдовы погибшего. Лидор Леви скончался в больнице 4 апреля, через несколько дней после теракта в торговом центре "Френдли" в Ган-Явне.

Его жена тогда была на первых месяцах беременности их вторым ребенком. Их старшей дочери было всего полтора года в момент гибели отца. В медицинском центре "Ихилов" сообщили, что мальчик родился здоровым, он и его мама чувствуют себя хорошо и окружены семьей и друзьями.

Напомним, теракт был совершен палестинским арабом Муаманом Файезом Масалмой – жителем одной из деревень возле Хеврона. До начала войны у него было разрешение на работу в Израиле, он был строителем. После терактов 7 октября, когда все разрешения палестинских арабов на работу были аннулированы, он незаконно остался в Израиле. Новостная служба "Мако" передала, что до теракта террорист несколько раз попадал на камеры наружного наблюдения, установленные на территории торгового комплекса. Возможно, он работал в одном из магазинов торгового центра.

31 марта он пришел в торговый центр, вооруженный двумя ножами, и начал наносить удары посетителям. Он успел тяжело ранить троих человек, после чего был нейтрализован. Лидор Леви, один из пострадавших в теракте, скончался 4 апреля от ран. Лидор Леви был инженером-программистом. Он оставил после себя беременную жену, полуторагодовалую дочь, родителей, брата и сестру.