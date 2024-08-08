В Дуре взорван дом террориста-убийцы

В деревне Дура, к югу от Хеврона, военными взорван дом семьи террориста-убийцы Муамана Масалмы, совершившего 31 марта теракт на территории торгового центра "Френдли Молл" в Ган-Явне.

В результате этого теракта был убит 34-летний Лидор Леви. Террорист был застрелен на месте преступления.

Дом Масалмы был размечен для последующего разрушения 5 апреля. Операцию по подрыву здания была осуществлена после того, как суд отверг апелляцию семьи террориста-убийцы.