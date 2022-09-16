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    В Израиле

    Выборы в Кнессет 25-го созыва: опрос после формирования списка партий

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    Выборы в Кнессет 25-го созыва: опрос после формирования списка партий
    Olivier Fitoussi/Flash90

    За полтора месяца до досрочных выборов в Кнессет 25-го созыва редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение электоральных предпочтений нашей аудитории.

    Опрос проводится после публикации Центральной избирательной комиссией полного списка партий, участвующих в выборах.

    В ходе сегодняшнего опроса мы планируем выяснить не только то, за кого намерены голосовать наши читатели, но также узнать – что повлияло на их выбор. Мы просим респондентов определить их вариант наиболее приемлемой коалиции, назвать лучшего кандидата на пост премьер-министра и дать некоторые прогнозы.

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    Опрос анонимный. По итогам опроса будут представлены общие результаты и результаты по различным категориям респондентов.

    Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля. Просим ответить на наши вопросы и тех, кто имеет право, но не хочет голосовать.

    Выборы в Кнессет 25-го созыва. Каков ваш выбор? Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 26 вопросов)

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Сентября 2022
    Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 25-го созыва
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