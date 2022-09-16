Выборы в Кнессет 25-го созыва: опрос после формирования списка партий

За полтора месяца до досрочных выборов в Кнессет 25-го созыва редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение электоральных предпочтений нашей аудитории.

Опрос проводится после публикации Центральной избирательной комиссией полного списка партий, участвующих в выборах.

В ходе сегодняшнего опроса мы планируем выяснить не только то, за кого намерены голосовать наши читатели, но также узнать – что повлияло на их выбор. Мы просим респондентов определить их вариант наиболее приемлемой коалиции, назвать лучшего кандидата на пост премьер-министра и дать некоторые прогнозы.

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Опрос анонимный. По итогам опроса будут представлены общие результаты и результаты по различным категориям респондентов.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля. Просим ответить на наши вопросы и тех, кто имеет право, но не хочет голосовать.

Выборы в Кнессет 25-го созыва. Каков ваш выбор? Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 26 вопросов)

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