Выборы в Кнессет 25-го созыва: опрос после формирования списка партий
За полтора месяца до досрочных выборов в Кнессет 25-го созыва редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение электоральных предпочтений нашей аудитории.
Опрос проводится после публикации Центральной избирательной комиссией полного списка партий, участвующих в выборах.
В ходе сегодняшнего опроса мы планируем выяснить не только то, за кого намерены голосовать наши читатели, но также узнать – что повлияло на их выбор. Мы просим респондентов определить их вариант наиболее приемлемой коалиции, назвать лучшего кандидата на пост премьер-министра и дать некоторые прогнозы.
Опрос анонимный. По итогам опроса будут представлены общие результаты и результаты по различным категориям респондентов.
Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля. Просим ответить на наши вопросы и тех, кто имеет право, но не хочет голосовать.
Выборы в Кнессет 25-го созыва. Каков ваш выбор? Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 26 вопросов)
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Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 25-го созыва