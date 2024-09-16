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Израиль

Глава дорожной полиции Йегуда Бен-Атар подал в отставку

время публикации: 16 сентября 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 20:15
Глава дорожной полиции Йегуда Бен-Атар подал в отставку
Chaim Goldberg/Flash90

Начальник дорожной полиции генерал-майор Йегуда Бен-Атар уведомил генерального инспектора Дани Леви о своем решении завершить службу в правоохранительных органах. Пресс-служба полиции сообщила, что его прошение об отставке принято.

60-летний Йегуда Бен-Атар поступил на работу в правоохранительные органы в 1982 году. В августе этого года стало известно, что он был допрошен следователями МАХАШ в связи с подозрениями в получении выгоды обманным путем и нарушении общественного доверия.

Согласно сообщениям в СМИ, Бен-Атар подозревается в том, что несколько лет назад, будучи в звании генерал-майора полиции, он поручал своей подчиненной дела, не связанные со службой.

Несколько месяцев назад после увольнения из полиции офицер подала жалобу в МАХАШ, сообщив, что в 2020 году она писала две академические работы за своего начальника и выполняла другие поручения.

Израиль
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