Глава дорожной полиции допрошен в связи с подозрениями на нарушение закона

В понедельник, 26 августа, следователи отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили начальника дорожной полиции генерал-майора Иегуду Бен-Атара. По информации телеканала "Кан-11", он подозревается в получении выгоды обманным путем и нарушении общественного доверия.

Согласно имеющимся подозрениям, несколько лет назад, будучи в звании генерал-майора полиции, Иегуда Бен-Атар поручал своей подчиненной в звании майора полиции дела, не связанные со службой.

Несколько месяцев назад после увольнения из полиции офицер подала жалобу в МАХАШ, сообщив, что в 2020 году она писала две академические работы за своего начальника и выполняла другие поручения.