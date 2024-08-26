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Израиль

Глава дорожной полиции допрошен в связи с подозрениями на нарушение закона

время публикации: 26 августа 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 20:52
Глава дорожной полиции допрошен в связи с подозрениями на нарушение закона
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 26 августа, следователи отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили начальника дорожной полиции генерал-майора Иегуду Бен-Атара. По информации телеканала "Кан-11", он подозревается в получении выгоды обманным путем и нарушении общественного доверия.

Согласно имеющимся подозрениям, несколько лет назад, будучи в звании генерал-майора полиции, Иегуда Бен-Атар поручал своей подчиненной в звании майора полиции дела, не связанные со службой.

Несколько месяцев назад после увольнения из полиции офицер подала жалобу в МАХАШ, сообщив, что в 2020 году она писала две академические работы за своего начальника и выполняла другие поручения.

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