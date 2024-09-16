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Израиль

Нетаниягу встретился со спецпосланником президента США Хохштейном

время публикации: 16 сентября 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 19:37
Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со специальным посланником президента США Амосом Хохштейном в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра передала, что в беседе со спецпосланником Нетаниягу дал понять, что вернуть жителей севера в их дома будет невозможно без фундаментального изменения ситуации с безопасностью на севере.

Премьер-министр также заявил, что Израиль ценит и уважает поддержку США, но в итоге сделает все необходимое для поддержания своей безопасности и благополучного возвращения жителей севера в их дома.

Ранее в беседе с Хофштейном министр обороны Йоав Галант сказал, что единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это военная операция в Ливане.

Специальный посланник президента США Амос Хохштейн прибыл в Израиль в понедельник, 16 сентября. Цель его визита – обсуждение эскалации конфликта на границе с Ливаном.

"Мы пытаемся предотвратить открытие второго фронта на севере Израиля", – заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби перед визитом Хохштейна.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Хохштейн намерен предложить небольшую корректировку карты в районе границы Израиля и Ливана. Спецпосланник был отправлен Белым домом в Израиль после того, как Галант в беседе с главой Пентагона Остином Ллойдом дал понять, что Израиль готовится к операции в Ливане, так как возможность соглашения с "Хизбаллой" призрачна.

Согласно информации в СМИ из Израиля Амос Хохштейн отправится в Ливан.

Израиль
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Галант: "Единственный способ вернуть жителей севера в их дома – военная операция в Ливане"