Нетаниягу встретился со спецпосланником президента США Хохштейном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился со специальным посланником президента США Амосом Хохштейном в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра передала, что в беседе со спецпосланником Нетаниягу дал понять, что вернуть жителей севера в их дома будет невозможно без фундаментального изменения ситуации с безопасностью на севере.

Премьер-министр также заявил, что Израиль ценит и уважает поддержку США, но в итоге сделает все необходимое для поддержания своей безопасности и благополучного возвращения жителей севера в их дома.

Ранее в беседе с Хофштейном министр обороны Йоав Галант сказал, что единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это военная операция в Ливане.

Специальный посланник президента США Амос Хохштейн прибыл в Израиль в понедельник, 16 сентября. Цель его визита – обсуждение эскалации конфликта на границе с Ливаном.

"Мы пытаемся предотвратить открытие второго фронта на севере Израиля", – заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби перед визитом Хохштейна.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Хохштейн намерен предложить небольшую корректировку карты в районе границы Израиля и Ливана. Спецпосланник был отправлен Белым домом в Израиль после того, как Галант в беседе с главой Пентагона Остином Ллойдом дал понять, что Израиль готовится к операции в Ливане, так как возможность соглашения с "Хизбаллой" призрачна.

Согласно информации в СМИ из Израиля Амос Хохштейн отправится в Ливан.