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Израиль

Галант: "Единственный способ вернуть жителей севера в их дома – военная операция в Ливане"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 18:37
Галант: "Единственный способ вернуть жителей севера в их дома – военная операция в Ливане"
Noam Revkin Fenton/Flash90

О неизбежности военной операции в Ливане министр обороны Йоав Галант заявил в беседе с находящимся в Израиле специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном.

"Единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это военная операция. "Хизбалла" продолжает связывать свои действия с поддержкой ХАМАСу и отказывается прекратить обстрелы", – цитируют Галанта израильские СМИ. На этой встрече Галант подчеркнул большое значение поддержки, которую оказывают США Израилю.

Специальный посланник президента США Амос Хохштейн прибыл в Израиль в понедельник, 16 сентября. Цель его визита – обсуждение эскалации конфликта на границе с Ливаном.

"Мы пытаемся предотвратить открытие второго фронта на севере Израиля", – заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби перед визитом Хохштейна.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", Хохштейн намерен предложить небольшую корректировку карты в районе границы Израиля и Ливана. Спецпосланник был отправлен Белым домом в Израиль после того, как Галант в беседе с главой Пентагона Остином Ллойдом дал понять, что Израиль готовится к операции в Ливане, так как возможность соглашения с "Хизбаллой" призрачна.

Согласно информации в СМИ после встречи с Биньямином Нетаниягу и представителями израильской системы безопасности Амос Хохштейн отправится в Ливан.

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