Сильный пожар на фосфатном заводе возле Ашдодского порта

Крупные силы пожарной охраны и спасательных служб были вызваны в район Ашдодского порта в связи с серьезным пожаром на промышленном предприятии по производству фосфатов. Огонь перекинулся на складские здания, существует значительная опасность попадания в воздух опасных отравляющих веществ.

Речь идет о пожаре высокого уровня сложности в связи с его масштабом и концентрацией опасных веществ. На место происшествия прибыли крупные силы пожарной охраны, спасательная и специальная техника, включая кран, машины водоснабжения и другие.

Пожарные расчеты работают на разных участках пожара, пытаясь остановить распространение огня и приступить к тушению.