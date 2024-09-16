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Израиль

Сильный пожар на фосфатном заводе возле Ашдодского порта

время публикации: 16 сентября 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 18:25
Сильный пожар на фосфатном заводе возле Ашдодского порта
Пожарно-спасательная служба

Крупные силы пожарной охраны и спасательных служб были вызваны в район Ашдодского порта в связи с серьезным пожаром на промышленном предприятии по производству фосфатов. Огонь перекинулся на складские здания, существует значительная опасность попадания в воздух опасных отравляющих веществ.

Речь идет о пожаре высокого уровня сложности в связи с его масштабом и концентрацией опасных веществ. На место происшествия прибыли крупные силы пожарной охраны, спасательная и специальная техника, включая кран, машины водоснабжения и другие.

Пожарные расчеты работают на разных участках пожара, пытаясь остановить распространение огня и приступить к тушению.

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