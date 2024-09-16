Полиция осудила "тенденциозный материал" 12 канала о гомофобии генинспектора

Пресс-служба полиции распространила заявление, осуждающее репортаж Йоси Мизрахи на 12 канале ИТВ, в котором цитируются некоторые высказывания нового генерального инспектора полиции Даниэля Леви, которые можно расценить как гомофобные и нетерпимые.

"Мы осуждаем тенденциозный репортаж, опубликованный вчера на 12 канале, целью которого было создать ложное представление, наносящее ущерб членам ЛГБТ+ сообщества и ассоциации ЛГБТ+", – сказано в сообщении, где также указывается предположение, что репортаж был подготовлен по заданию "неизвестных интересантов".

"На всех своих многочисленных должностях генеральный инспектор полиции работал над продвижением вопросов, касающихся укрепления взаимоотношений и сотрудничество со всеми представителями сообщества, с целью предоставления максимально эффективных полицейских услуг населению. Это включает также оперативное руководство Парадами Гордости в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме, которое он осуществлял в течение десятилетий, – сказано в сообщении полиции. – Его политика как генерального инспектора полиции основана на предоставлении качественных, равноправных и справедливых услуг всем группам и секторам населения".

Напомним, в репортаже 12 канала ИТВ рассказано, что в начале года, еще когда Леви занимал пост руководителя полиции Прибрежного округа, он заявил: "Видеть не могу, как два парня идут по улице, держась за руки, это противно".

К посетителю, пришедшему на встречу с ним, Даниэль Леви обратился так: "Что это за узкие штаны? Только не говори, что ты стал частью сообщества". Когда посетитель ответил отрицательно, Леви добавил: "Ты уверен? Не то что меня это касается, я ничего против них не имею, просто мне это противно".

Посетитель выразил недоумение такой реакцией, и присутствовавший при разговоре Арье Дорон, занимающий пост пресс-секретаря полиции, объяснил: "Те, кто делают такое прилюдно". 12 канал ИТВ приводит также цитату бывшего сотрудника полиции Прибрежного округа, который заявил, что сам Арье Дорон при помощи выражения "йа, хомо" (грубое выражение, обозначающее сексуальную ориентацию) обращался к присутствующим.