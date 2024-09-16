12 канал ИТВ: "Это противно": новый генинспектор полиции оказался гомофобом

Даниэль Леви был назначен генеральным инспектором полиции совсем недавно, и его имя уже оказалось связано со скандалом. Журналист Йоси Мизрахи на сайте новостной службы 12 канала ИТВ опубликовал ряд высказываний нового генинспектора, свидетельствующих о его гомофобной и нетерпимой позиции.

Пресс-служба полиции поспешила опубликовать опровержение – не высказываний, впрочем, а негативного отношения Даниэля Леви к представителям ЛГБТ+ сообщества, подчеркнув, что он "прекрасно работает с представителями ЛГБТ на различных должностях и неизменно дружелюбен к ним".

По информации 12 канала ИТВ, в начале года, еще когда Леви занимал пост руководителя полиции Прибрежного округа, он заявил: "Видеть не могу, как два парня идут по улице, держась за руки, это противно".

К посетителю, пришедшему на встречу с ним, Даниэль Леви обратился так: "Что это за узкие штаны? Только не говори, что ты стал частью сообщества". Когда посетитель ответил отрицательно, Леви добавил: "Ты уверен? Не то что меня это касается, я ничего против них не имею, просто мне это противно".

Посетитель выразил недоумение такой реакцией, и присутствовавший при разговоре Арье Дорон, занимающий пост пресс-секретаря полиции, объяснил: "Те, кто делают такое прилюдно". 12 канал ИТВ приводит также цитату бывшего сотрудника полиции Прибрежного округа, который заявил, что сам Арье Дорон при помощи выражения "йа, хомо" (грубое выражение, обозначающее сексуальную ориентацию) обращался к присутствующим.

Публикация этих высказываний вызвала множество негативных комментариев как в прессе, так и в социальных сетях. Ассоциация ЛГБТ+ опубликовала официальное заявление, в котором подчеркивается, что "столь возмутительным высказыванием нет места в полиции и ни в одной другой организации, которой доверена безопасность представителей ЛГБТ+ сообщества".

"Мы приглашаем нового генерального инспектора, если ему это не будет слишком противно, встретиться с нами и услышать о насилии, подстрекательствах и ненависти, которым подвергаются представители сообщества благодаря подобным подстрекательским высказываниям", – сказано в заявлении ассоциации.

Пресс-секретарь полиции Арье Дорон выступил в эфире 12 канала ИТВ и опроверг информацию о записях, которые процитировал Йоси Мизрахи: "Я не знаю о такой встрече, не присутствовал на ней. Я отлично знаком с генеральным инспектором и никогда не слышал от него подобных высказываний".