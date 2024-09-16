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Израиль

Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве

время публикации: 16 сентября 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 15:38
Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Гидеон Саар, лидер партии "Ямин Мамлахти", опроверг сообщения о переговорах по закону о призыве.

"Вопреки публикациям, ни депутат Кнессета Саар, ни кто-либо другой от его имени не вели переговоры с представителями ультраортодоксальных партий или с кем-либо еще по закону о призыве. Позиция депутата Саара осталась неизменной: любой закон должен опираться на нужды армии и должен быть согласован с оборонной системой страны", - говорится в официальном комментарии.

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