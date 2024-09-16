Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве

Гидеон Саар, лидер партии "Ямин Мамлахти", опроверг сообщения о переговорах по закону о призыве.

"Вопреки публикациям, ни депутат Кнессета Саар, ни кто-либо другой от его имени не вели переговоры с представителями ультраортодоксальных партий или с кем-либо еще по закону о призыве. Позиция депутата Саара осталась неизменной: любой закон должен опираться на нужды армии и должен быть согласован с оборонной системой страны", - говорится в официальном комментарии.