Саар опроверг слухи о его переговорах по закону о призыве
время публикации: 16 сентября 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 15:38
Гидеон Саар, лидер партии "Ямин Мамлахти", опроверг сообщения о переговорах по закону о призыве.
"Вопреки публикациям, ни депутат Кнессета Саар, ни кто-либо другой от его имени не вели переговоры с представителями ультраортодоксальных партий или с кем-либо еще по закону о призыве. Позиция депутата Саара осталась неизменной: любой закон должен опираться на нужды армии и должен быть согласован с оборонной системой страны", - говорится в официальном комментарии.