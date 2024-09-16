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Израиль

Возле кибуца А-Гошрим в результате падения ракеты начался пожар

время публикации: 16 сентября 2024 г., 16:10 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 16:10
Возле кибуца А-Гошрим в результате падения ракеты начался пожар
Michael Giladi/Flash90

Сотрудники пожарной охраны занимаются тушением пожара возле кибуца А-Гошрим неподалеку от Кирьят-Шмоны. Пожар возник в результате падения ракеты, выпущенной по Израилю из Ливана.

Пожарные при помощи сотрудников Управления заповедников и парков и бойцов местных отрядов быстрого реагирования пытаются локализовать возгорание, чтобы оно не перекинулось на заповедные леса.

Израиль
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