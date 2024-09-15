ЦАХАЛ: ракета, летевшая из Йемена, распалась в воздухе

ЦАХАЛ опубликовал предварительные данные расследования ракетного обстрела израильской территории из Йемена, осуществленного рано утром 15 сентября 2024 года.

В сообщении ЦАХАЛа говорится: "В 06:21 из Йемена в сторону территории Государства Израиль была запущена ракета класса "земля-земля". Предварительное расследование показало, что ракета, по-видимому, распалась в воздухе. Было несколько попыток перехвата системами "Хец" и "Железный купол". Результаты изучаются. С соответствии с принятой практикой были активизирован сирены. Инцидент расследуется".

Далее в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Фрагменты ракет-перехватчиков упали на открытой местности и на железнодорожной станции "Паатей Модиин". Пожарные расчеты работают над тушением пожара, возникшего на открытой местности в районе Кфар-Даниэль".

Таким образом ЦАХАЛ фактически подтверждает, что ракета летела из Йемена до территории Израиля 11-15 минут, так как сирены "Цева адом" были слышны о многих городах в центре Израиля в 6:32-6:36.

Полиция Израиля подтверждает причинение ущерба в результате падения фрагмента ракеты-перехватчика на железнодорожной станции "Паатей Модиин".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: рано утром 15 сентября во время сирен в центре Израиля по пути в бомбоубежища были легко травмированы девять человек. Отмечается, что среди пострадавших и мужчины, и женщины. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, "Бейлинсон" в Петах-Тикве, "Каплан" в Реховоте, "Меир" в Кфар-Сабе.

Командование ЦАХАЛа уведомляет: нет никаких изменений в распоряжениях Управления тылом в связи с попыткой обстрела центра Израиля.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари объявил, что утром 15 сентября 2024 года по Израилю была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета, которая пролетела 2040 км за 11,5 минут. По его словам, целью был город Яффо (Тель-Авив). Хуситы заявляют, что речь идет о мести за бомбардировку порта Ходейда и угрожают продолжением атак. Также хуситы утверждают, что израильская система ПРО не смогла перехватить ракету, выпустив по ней десятки противоракет (информация о десятках противоракет не подтверждается ЦАХАЛом, хотя ракета действительно не была сбита и упала на открытой местности).

Ранее йеменские хуситы неоднократно предпринимали попытки ударов по Израилю с применением БПЛА и крылатых ракет.

В ночь на 19 июля 2024 года с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами, был нанесен удар по Тель-Авиву. Тогда погиб израильтянин Евгений Фердер.

Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из Газы была зафиксирована 29 августа 2024 года.