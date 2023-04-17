Наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви принял участие в церемонии Дня памяти жертв Холокоста

Глава последней иранской шахской династии Пехлеви, наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви принял участие в церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, проходившей на площади Варшавского гетто в мемориальном центре "Яд ва-Шем".

"Сегодня, когда иранский режим отрицает Холокост, я должен быть здесь, чтобы представлять свой народ и отдать дань уважения выжившим", - сказал он израильским журналистам.

Государственную церемонию в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" открыл президент Израиля Ицхак Герцога. В своей речи он вспомнил тех, кто прошел через ужасы Холокоста, но также обратился к сегодняшнему дню. Говоря о разногласиях в израильском обществе, он сказал о недопустимости сравнивать своих оппонентов с "нацистами". "Нацизм - беспрецедентное зло. Мы должны снова и снова помнить: только эти люди и только они - нацисты. Мы должны остерегаться любого сравнения как с Холокостом, так и с нацистами. Отношение нашего народа не изменилась к нацистскому монстру, по отношению к нему мы едины - он заслуживает только смерти. И победа над этим монстром принадлежит единому народу", - сказал президент.

adv_11 m_ar_1

Премьер министр Биньямин Нетаниягу в своей речь также обратился к сегодняшнему дню. "Победа в прошлом не гарантирует победу в будущем. Вот почему мы решительно выступаем против любых ядерных соглашений с Ираном. Тот, кто стремится опутать нас удушающей хваткой террора, натолкнется на сокрушительный ответ, они обнаружат невероятные силы, таящиеся в нашем народе", - сказал Нетаниягу.

adv_12 incontent_1

Шахзаде Реза Пехлеви прибыл в Израиль несколькими часами ранее. В международном аэропорту его встречала министр разведки и атомной энергетики Гила Гамлиэль ("Ликуд").

В официальном релизе канцелярии главы правительства, разосланном в СМИ накануне прибытия Пехлеви, указывалось, что целью его визита является "укрепление отношений между израильским и иранским народами" и "создание моста между Израилем и иранским народом". Отмечается, что речь идет о встрече с самым высокопоставленным иранским деятелем, когда-либо посещавшим Израиль с публичным визитом.

adv_13 m_ar_2

Во время встречи с израильским Гилой Гамлиэль Шахзаде Реза Пехлеви выразил уверенность, что "демократический Иран будет стремиться возобновить свои связи с Израилем". Он выразил уверенность в том, что "этот день близок как никогда".

adv_14 incontent_2

Помимо прочего, во время своего визита Реза Пехлеви посетит опреснительный завод, чтобы ознакомиться с израильскими технологиями водоснабжения, встретится с членами религиозной общины Бахаи и еврейско-иранской общины в Израиле.

Наследный принц должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но после Исламской революции в Иране в 1979 году покинул страну вместе с семьей, в настоящее время он проживает в США.